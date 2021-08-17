Обама закрыл комментарии в Instagram после просьб о помощи Афганистану

Вашингтон, 17 августа. Бывший президент США Барак Обама отключил возможность комментирования своих постов в Instagram после призывов о помощи народу Афганистана.

Сам политик пока никак не прокомментировал ситуацию в республике, которая полностью перешла под контроль движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Люди начали писать под постами Обамы комментарии с призывами о помощи.

«Афганистану нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогите Афганистану», — написал один из комментаторов.

«Кровь афганского народа на руках тех, кто хранил молчание перед лицом притеснений и подружился с талибами», — добавил еще один пользователь.

В своих комментариях люди выставляли соответствующие хештеги. После этого комментарии были также отключены у Instagram-аккаунта жены экс-президента Мишель Обамы.

Некоторые мировые лидеры уже успели дать оценку нынешней ситуации в Афганистане. Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал уход США из республики военным поражением.

1 Организация запрещена на территории РФ.