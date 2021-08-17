Привитые Pfizer могут использовать «Спутник Лайт» для защиты от дельта-штамма

Москва, 17 августа. Вакцина «Спутник Лайт» подойдет в качестве третьего компонента полностью привитым препаратом Pfizer. Она потребуется для защиты от дельта-штамма коронавируса.

Российский фонд прямых инвестиций предложил бустировать препарат Pfizer «Спутником Лайт». Этот шаг является логичным, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться», — объяснил Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Согласно мнению Гинцбурга, привитым Pfizer стоит бустироваться векторным вариантом вакцины. Так российский препарат «Спутник V» показал высокую эффективность против дельта-штамма коронавируса. Показатель составил около 83 процентов.