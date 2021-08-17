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Автодилеры обозначили сроки дефицита машин Lada в России
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Автодилеры обозначили сроки дефицита машин Lada в России
Общество
Автодилеры обозначили сроки дефицита машин Lada в России
Prt Scr youtube.com  /  Энергетик Сергей Николаев

Москва, 17 августа. Низкое количество автомобилей Lada в России связано с многократной остановкой выпуска новых моделей по причине нехватки автоэлектроники.

Представитель АвтоВАЗ заявил, что из-за этой проблемы производство приостанавливалось шесть раз в течение лета. Наиболее популярная модель Lada Granta по этой причине не будет выпускаться еще неделю.

Ранее автоэксперты прокомментировали рост цен на автомобили в России. По их мнению, это связано с особенностями управленческих решений топ-менеджмента автоконцернов.

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Все новости / Общество / Автодилеры обозначили сроки дефицита машин Lada в России
lada дефицит авторынок
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