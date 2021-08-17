Физические нагрузки помогут без лекарств снизить давление

Москва, 17 августа. Незначительный подъем артериального давления можно устранить без помощи лекарственных препаратов. Кардиолог «СМ-Клиника» Екатерина Савченко рассказала, как можно это сделать.

Нормализовать давление можно при помощи открытия окна и доступа к свежему воздуху, снятия тесной одежды и принятия комфортной позы. Необходимо помнить, что эти меры не могут полностью заменить лекарства и квалифицированное лечение, передает «Прайм».

«К основным немедикаментозным методам снижения давления относится отказ от курения, поддержание оптимальной массы тела, сохранение окружности талии у мужчин менее 94 см, у женщин менее 80 см, снижение потребления соли до менее пяти г/сут; регулярные умеренные физические нагрузки», — отметила Савченко.

Далеко не все люди могут самостоятельно определить диагноз. Из-за самостоятельного снижения артериального давления многие упускают серьезные заболевания.

Шведский врач Матс Халльдин ранее предложил восемь способов снижения артериального давления. Он порекомендовал ввести в привычку ежедневные получасовые прогулки на свежем воздухе.