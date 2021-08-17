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Камчатские спасатели подняли со дна тело шестого пассажира разбившегося Ми-8

  /   Обновлено: 17 августа 2021 03:23
Происшествия
Камчатские спасатели подняли со дна тело шестого пассажира разбившегося Ми-8
kamgov.ru  /  Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Петропавловск-Камчатский, 17 августа. Водолазная группа подняла тело шестого туриста, который погиб при крушении вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Росии по региону.

Спасатели ранее остановили поисковую операцию из-за неблагоприятных погодных условий и волнения на воде. Однако сегодня водолазы продолжили работу.

Команде водолазов МЧС до этого удалось достать из воды тело пятого погибшего при крушении вертолета туриста. Корпус воздушного судна лежит на дне Курильского озера на глубине 115 метров.

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ми-8 камчатка курильское озеро
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