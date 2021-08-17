Раскрыты некоторые моменты съемок «Иронии судьбы»

Москва, 17 августа. Премьера картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» состоялась 45 лет назад. Лента стала культовой культовой. Однако не обо всех тонкостях съемок обычному зрителю известно.

В кинотеатрах работа Эльдара Рязанова вышла 16 августа 1976 года. На большом экране, в отличии от телевидения, фильм шел в сокращенном формате, его посмотрели тогда порядка семи млн зрителей. На телевидении картина вышла 1 января 1976 года.

Критика и цензура

В одном из интервью «Аиф» Эльдар Рязанов вспоминал, что когда его работу в 1977 году выдвинули на Государственную премию СССР, члены Комитета по госпремиям открыто заявляли, что стране не нужен фильм «про похождения пьяного доктора». Однако во время тайного голосования все до единого отдали свои голоса за фильм.

На роль главной героини Надежды Шевелевой рассматривали огромное количество актрис: Людмила Гурченко, Валентина Талызина, Ольга Волкова и многие другие. Рязанов позднее признавался, что в Барбаре Брыльской удалось найти нужные ему для фильма лиризм, манящую женственность и утонченность. Этого не хватало советским актрисам, привыкшим изображать в кино «радость труда». Съемочная группа разделяла мнение режиссера и была очарована польской актрисой. Единственной, кто невзлюбил Брыльскую, оказалась исполнившая роль ее подруги Валентина Талызина. Она, по данным издания, обиделась на артистку, поскольку та получила Госпремию «не сказав и не спев в фильме ни слова».

ЧП на съемках

Знаменитая сцена в бане Мягкова, Ширвиндта, Белявского и Буркова, после которой Женя Лукашин оказался в Ленинграде, снималась на «Мосфильме». Один из артистов решил принести на съемки настоящую водку, ведь у Александра Белявского был день рождения.

«После чего Эльдар Рязанов — человек не очень пьющий и поэтому не сразу понимающий, как выглядит сильное алкогольное опьянение, — крикнул: «Стоп! Они пьяные!»» — рассказывала «АиФ» старший научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник.

После этого артистов ждал серьезный нагоняй. Рязанов начал лично проверять каждую бутылку из реквизита, не было ли там запаха алкоголя.

В конце июля режиссер Марюс Вайсберг, работающий над американской версией фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», раскрыл некоторые детали о ремейке. По его словам, из советской классики взяли лишь концепцию с завязкой и любовным треугольником, но дальнейший сюжет будет значительно отличаться. Ожидается, что фильм Вайсберга больше будет походить на «романтическую версию» «Мальчишника в Вегасе», чем фильм Рязанова. Согласно последним данным, картина будет называться About Fate, а главные роли исполнят Эмма Робертс и Томас Манн.