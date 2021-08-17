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Численность самозанятых несовершеннолетних россиян выросла вдвое за 2021 год
Экономика
Численность самозанятых несовершеннолетних россиян выросла вдвое за 2021 год
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 августа. Количество несовершеннолетних россиян, которые работают на самозанятости, увеличилось вдове с января 2021 года. В данное время их численность составила 41 тысячу человек.

Наибольшее число самозанятых россиян зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Основными сферами, в которых работают несовершеннолетние, стали маркетинг, IT и служба курьерской доставки, пишет «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС)

Аналитический отдел сервиса для соискателей работы SuperJob ранее выяснил, как россияне относятся к своим бывшим супругам. Исследование показало, что почти половине мужчин и женщин удалось сохранить нормальные взаимоотношения с экс-возлюбленными.

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