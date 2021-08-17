Численность самозанятых несовершеннолетних россиян выросла вдвое за 2021 год

Москва, 17 августа. Количество несовершеннолетних россиян, которые работают на самозанятости, увеличилось вдове с января 2021 года. В данное время их численность составила 41 тысячу человек.

Наибольшее число самозанятых россиян зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Основными сферами, в которых работают несовершеннолетние, стали маркетинг, IT и служба курьерской доставки, пишет «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС)

Аналитический отдел сервиса для соискателей работы SuperJob ранее выяснил, как россияне относятся к своим бывшим супругам. Исследование показало, что почти половине мужчин и женщин удалось сохранить нормальные взаимоотношения с экс-возлюбленными.