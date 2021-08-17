Жертвой аварии с микроавтобусом в Тамбовской области стал один человек

Тамбов, 17 августа. Семь человек пострадало, один погиб при столкновении микроавтобуса с пассажирами и автомобиля на трассе Р-119 в Тамбовской области. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

По версии ведомства, произошло боковое столкновение транспортных средств, которое спровоцировало опрокидывание микроавтобуса с пассажирами. В результате ДТП семь человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, один погиб.

Недавно в Нижегородской области произошла смертельная авария. Двое мужчин погибли при столкновении автомобилей на трассе Дальнее Константиново — Кстово.