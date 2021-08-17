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Эксперты объяснили, почему автомобили на газе не могут завоевать рынок в РФ
Экономика
Эксперты объяснили, почему автомобили на газе не могут завоевать рынок в РФ
пресс-служба администрации Краснодарского края

Москва, 17 августа. Доля продаж автомобилей на газе в России составляет всего 2,6%, несмотря на рост в пять раз за последние пять лет.

В 2016 году газомоторные автомобили составляли лишь 0,5% от всего объема продаж в России, сообщает «Российская газета». За пять лет доля выросла до 2,6%. Причем больше всего авто на газе продается в регионах Северного Кавказа (в Чечне — около 30%, Дагестане — 25%).

Россия не смогла войти даже в десятку стран, в которых используется транспорт на газомоторном топливе. И это несмотря на то, что страна обладает крупнейшими в мире запасами природного газа. По мнению аналитиков, это связано с несколькими проблемами: недостаточное развитие инфраструктуры, конкуренция с гибридными машинами и с трудоемким процессом согласования и установки баллонов.

Не помогают и государственные субсидии. Год назад было принято постановление правительства о субсидировании 60% расходов для граждан при переводе автомобилей с бензина на газ. В итоге, с июня 2020-го по июнь 2021 года доля продаж автомобилей на газе выросла только с 2,4% до 2,6%.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов подчеркнул, что меньшая стоимость газа по сравнению с бензином может иметь большое значение для владельцев коммерческих автопарков. По его словам, сегодня многие компании-партнеры покупают машины на газомоторном топливе или переоборудуют транспортные средства. Миронов выразил мнение, что низкие продажи таких авто связаны не только с неразвитой инфраструктурой, но и относительной дороговизной по сравнению с дизельными автомобилями, а также меньшим числом газовых заправок.

Проблему с достаточным наличием заправок отметил также начальник управления стратегического маркетинга МАЗ Олег Журавлев. По его словам, владельцам автомобилей на газе сложно прорабатывать логистику перевозок с учетом удаленности заправочных станций.

Ранее в понедельник экономист Маир Пашаев отметил, что владельцы автозаправочных станций (АЗС) в Дагестане могут предпринять меры для снижения цен на газомоторное топливо. В частности, это можно сделать путем организации централизованных закупок. По мнению эксперта, это позволит снизить цены на 5–10%.

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автомобили газомоторное топливо
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