Доступность авиаперелетов на Дальнем Востоке планируют увеличить в 2022 году

Владивосток, 17 августа. Субсидирование перелетов на Дальнем Востоке будет увеличено в следующем году. С таким заявление выступил глава Минвостока Алексей Чекунков.

Расширение маршрутной сетки и увеличение льгот запланировано в 2022 году. Чекунков подчеркнул, что высокий уровень доступности авиаперелетов на Дальнем Востоке является приоритетной задачей ведомства. По его словам, в этом году субсидии были увеличены вдвое.

«Стоимость 8-часового перелета Москва–Хабаровск для льготных категорий граждан по цене 7200 рублей» — это феноменально», — заявил Чекунков.

Недавно россиян предупредили об изменениях цен на авиабилеты. Их стоимость может быть увеличена примерно на 20% из-за противокоронавирусных ограничений.