Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 04:16
04:14
Политика
Депутат Рады Бужанский призвал забыть о гарантиях США после событий в Кабуле
04:11
Общество
Головные боли и онемение конечностей указывают на проявление постковидного синдрома
04:09
Происшествия
Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки
04:05
Политика
Речь Байдена об Афганистане: о чем говорил президент США
04:00
Общество
Крымские татары рассказали, как Украина их обманула в 2014 году
03:53
Общество
Врач Нефедова объяснила вред голодания для худеющих людей
03:52
Общество
Привитые Pfizer могут использовать «Спутник Лайт» для защиты от дельта-штамма
03:52
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал ДТП с машиной скорой помощи в Магадане
03:37
Политика
Обама закрыл комментарии в Instagram после просьб о помощи Афганистану
03:33
Общество
Автодилеры обозначили сроки дефицита машин Lada в России
Все новости

Intel продемонстрировала мощность своей видеокарты Arc
Наука
Intel продемонстрировала мощность своей видеокарты Arc
intel.ru  /  Intel

Вашингтон, 17 августа. Компания Intel представила свою новую видеокарту Arc, однако из презентации не совсем понятны технические характеристики продукта.

Разработчики не представили ни модели видеокарты, ни ее технических характеристик, ни даже показателей производительности в играх. Известен лишь список показанных проектов. Среди них оказалась требовательная к ресурсам компьютера Metro Exodus, что говорит о достаточной для игр подобного уровня производительности.

Помимо этого в Intel заявили о поддержке видеокартой аппаратного ускорения трассировки лучей. Но самым интересным оказалось заявление о наличии собственной технологии суперсемплинга на основе искусственного интеллекта. Таким образом Intel собираются конкурировать с Nvidia DLSS и AMD FSR.

Тем временем рынок видеокарт все еще находится в невыгодном для покупки положении. Эксперт Джерлис рассказал, когда закончится дефицит видеокарт.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Intel продемонстрировала мощность своей видеокарты Arc
intel видеокарта arc
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru