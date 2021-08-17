Intel продемонстрировала мощность своей видеокарты Arc

Вашингтон, 17 августа. Компания Intel представила свою новую видеокарту Arc, однако из презентации не совсем понятны технические характеристики продукта.

Разработчики не представили ни модели видеокарты, ни ее технических характеристик, ни даже показателей производительности в играх. Известен лишь список показанных проектов. Среди них оказалась требовательная к ресурсам компьютера Metro Exodus, что говорит о достаточной для игр подобного уровня производительности.

Помимо этого в Intel заявили о поддержке видеокартой аппаратного ускорения трассировки лучей. Но самым интересным оказалось заявление о наличии собственной технологии суперсемплинга на основе искусственного интеллекта. Таким образом Intel собираются конкурировать с Nvidia DLSS и AMD FSR.

Тем временем рынок видеокарт все еще находится в невыгодном для покупки положении. Эксперт Джерлис рассказал, когда закончится дефицит видеокарт.