Минцифры: портал госуслуг будет доступен с неактивированной SIM-картой

Москва, 17 августа. Доступ к порталу госуслуг будет доступен пользователям с неактивированной SIM-картой. Это также даст дополнительную защиту от мошенников, передает Минцифры.

Для доступа к порталу пользователь сможет получить СМС, которая позволит пройти регистрацию на «Госуслугах» до того, как SIM-карта будет активирована. Такая возможность полезна в случаях, когда пользователь не располагает собственными средствами связи.

После ввода гражданином своих данных и проверки их оператором пользователи смогут пользоваться услугами телефонной связи и интернетом без ограничений в доступе.

В Минцифры уточняют, что мошенники в основном используют чужие SIM-карты. Для решения этой проблемы ведомство приняло закон, согласно которому корпоративные «симки» не будут работать, пока подлинность владельца не подтвердится в ЕСИА.

Мошенники не стоят на месте с изобретением новых схем обмана: теперь они записывают голос человека, чтобы использовать его для кражи средств в банке. Чтобы этого избежать, юрист перечислил фразы, которые не стоит употреблять при разговоре со злоумышленником.