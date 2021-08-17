Водолазы начали подъем тел пассажиров рухнувшего в озеро на Камчатке Ми-8

Петропавловск-Камчатский, 17 августа. Тела жертв крушения вертолета Ми-8 начали поднимать со дна Курильского озера на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Работы до этого были приостановлены из-за сильного волнения на воде. Спасатели дождались наступления благоприятной погоды и светлого времени суток, после чего возобновили операцию, передает ТАСС.

«Водолазы МЧС России приступили к подъему ранее обнаруженных тел из фюзеляжа разбившегося вертолета на Курильском озере в Камчатском крае», — сообщили в ведомстве.

Водолазы ранее достали из воды пятое тело погибшего пассажира Ми-8. Уцелевший корпус вертолета находится на глубине 115 метров.