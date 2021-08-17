День Джокера: лучший образ клоуна-убийцы в кино

Москва, 17 августа. В мире 16 августа отметили День Джокера. Изначально праздник был посвящен карте из комплекта 54-карточной французской колоды. Однако сегодня он связан с комиксами.

С 1960-х годов к празднику подключился одноименный персонаж комиксов издательства DC, ставший в кино культовым. За несколько десятилетий роль Джокера, противостоящего Бэтмену, исполнили Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето и Хоакин Феникс. Лучшего из них попытались выбрать кинокритики NEWS.ru.

Впервые Джокер появился в первом комиксе о Бэтмене 1940 года. Свою популярность злодей обрел не сразу, он был лишь одним из многих антагонистов Брюса Уэйна в Готэме. Согласно истории, Джокер изначально был мелким воришкой, но, упав в чан с кислотой, трансформировался, получив узнаваемую белую кожу и зеленые волосы. Каноническим образом считается его яркий фиолетовый костюм, трость и в некоторых адаптациях шляпа.

На экране его образ впервые воплотил в 1966 году Сесар Ромеро. Помимо этого, вышло огромное количество анимационных адаптаций. Но все же поклонники называют самыми выдающимися роли, исполненные Леджером, Николсоном, Лето и Фениксом.

Джек Николсон, «Бэтмен» (1989)

Очередную адаптацию комикса снял в 1989 году режиссер Тим Бертон. Клоун в исполнении Николсона получает предысторию. Здесь показали и мелкие преступления, и падение в кислоту. Застывшая улыбка появилась у злодея из-за неудачной операции после происшествия.

Многие считают, что только Джокера Николсона можно назвать культовым, ведь все остальные образы строились, основываясь на его роли. Его клоун получился эффектным и ярким.

Однако критики отмечают внешнюю перегруженность персонажа, из-за чего воспринимать его на экране становится тяжело. Его яркость чрезмерная, а эпатаж слишком напыщенный.

Хит Леджер, «Темный рыцарь» (2008)

Режиссер Кристофер Нолан перенес комикс на современные реалии, попытавшись вписать персонажей в не в вымышленный, а вполне обыденный мир. История происхождения Джокера остается за кадром, но его традиционный белый грим на лице сохранен.

Версию Джокера в исполнении покойного Хита Леджера называют самым харизматичным злодеем в кинематографе. Известно, что даже за кадром актер в образе злодея вводил в дрожь съемочную группу.

Леджер, специально настаивавший на неаккуратном гриме, сумел создать образ опасного и непредсказуемого многоликого психопата. Во многом именно из-за его роли фильм Нолана имел такой успех. Леджер сумел воплотить безумный образ. Говорили, что после завершения работы над фильмом актер так и не смог выйти из роли клоуна-убийцы, заразившись его мыслями о саморазрушении.

22 января 2008 года тело Леджера нашли в его квартире. Согласно результатам экспертизы, официальной причиной смерти стала острая интоксикация, вызванная совместным действием болеутоляющих, снотворных и транквилизаторов. Через год актер посмертно получил «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Джокера, став первым артистом, получившим эту награду за фильм, основанный на комиксах.

Джаред Лето, «Отряд самоубийц» (2016)

Джокер Лето напоминал внешне звезду шоу-бизнеса с крашеными волосами и золотыми зубами. Он похож на жесткого анархиста с авторитетом в преступном мире. Однако многие любители комиксов посчитали, что его злодей был слишком пресным и «сладким» для сумасшедшего убийцы.

«Джаред в такой компании, правда, кажется совершенно лишним. Думаю, ему как оскароносному актеру также обидно, что он провалил роль такого уровня. Подобный шанс предоставляется очень немногим», — написал одни из зрителей в Сети.

Из четырех экранизаций большинство считают роль Лето самой провальной, несмотря на то, с какой маниакальной усердностью актер подходил к разработке персонажа. Его злодей получился стильным, эстетичным и даже обаятельным гангстером.

Хоакин Феникс, Джокер (2019)

Режиссер Тодд Филлипс подробно рассказал зрителям историю рождения своего персонажа Артура Флека, ставшего Джокером. На первый план вышла психическая трансформация. У этого Джокера нет шрамов на лице, его кожа не побелела от кислоты, но, меняя костюм и нанося грим, Флек становится другим человеком.

Это уже не просто адаптация комикса, а социальная драма, рассказывающая о том, как персонаж получает душевные травмы, наблюдая за жестоким и безразличным миром. Во время съемок Феникс, как и Леджер, оставался в образе своего персонажа, позволяя себе вместе с ним сходить с ума.

Критики и зрители встретили картину с восторгом. Правда, без отрицательных отзывов не обошлось. Культовый режиссер Квентин Тарантино сравнил его с «Таксистом» Мартина Скорсезе, назвав вторичным.

Главной фишкой Джокера 2019 года стал его хохот, который вызван редкой «эпилепсией смеха». Сдерживать болезненный смех экранный персонаж перестает только в финале, когда окончательно перерождается из Флека в Джокера.

Для Феникса роль клоуна-убийцы стала знаковой. Он получил «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.

В мае этого года стало известно, что режиссер Тодд Филлипс подписал контракт на создание второй части «Джокера». Однако пока не уточняется, вернется ли Феникс к своей роли. Кроме того, сиквел может быть реализован различными способами. Это может быть отдельная картина, которая лишь вскользь затрагивает киновселенную DC.