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«Отряд самоубийц 2» Ганна рискует не окупиться в кинотеатрах

  /   Обновлено: 17 августа 2021 02:30
Общество
«Отряд самоубийц 2» Ганна рискует не окупиться в кинотеатрах
Prt Scr youtube.com  /  Warner Bros. Pictures

Нью-Йорк, 17 августа. Кинолента Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет» собрала низкую кассу в мировом прокате ($118 млн) и с большой вероятностью уже не сможет полностью окупить затраты.

Бюджет комикс-фильма составил 185 миллионов долларов без учета издержек на рекламу. На данный момент ленте удалось собрать лишь 118 миллионов долларов. Вторая часть «Отряда самоубийц» на российских экранах заработала пока 532 миллиона рублей, заняв 15-ю позицию проката.

Несмотря на слабый старт, работу Ганна может спасти стриминг-сервис HBO Max. Картина на данный момент выступает в роли одного из популярнейших релизов платформы Warner Bros. Более того, HBO Max, в отличии другого рыночного игрока Disney+, не берет комиссию за просмотр новых блокбастеров: «Отряд самоубийц: Миссия навылет» доступен на платформе по стандартной подписке.

На днях в Сеть просочился не попавший в «Отряд самоубийц» 2016 года кадр с поцелуем Харли Квинн и Дэдшота. В основное повествование должна была попасть романтическая линия двух злодеев, однако сценаристы решили не включать ее.

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