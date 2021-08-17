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Корвет «Гремящий» должен прибыть на Тихоокеанский флот в ноябре 2021 года
Армия
Корвет «Гремящий» должен прибыть на Тихоокеанский флот в ноябре 2021 года
 /  пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»

Москва, 17 августа. Носитель крыталых ракет «Калибр-НК» корвет «Гремящий» переходит с Балтики на Тихоокеанский флот. Его прибытие ожидается в ноябре, сообщили в ОПК.

Ракетный корвет «Гремящий» относится к проекту 20385. Сейчас он в составе группы кораблей движется в Средиземное море. После он проследует через Суэцкий канал по маршруту в Азиатско-Тихоокеанский регион, передает ТАСС.

«Его [ракетного корвета «Гремящий» — Прим. ФАН] прибытие на ТОФ ожидается в ноябре», — заявил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Амурский судостроительный завод до конца августа должен заложить два новейших корвета для Тихоокеанского флота. Это будут одни из самых мощных представителей ВМФ России – корабли «Грозный» и «Буйный». Об этом рассказали в Минобороны.

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корвет тихоокеанский флот гремящий
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