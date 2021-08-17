Участников ЗБТ Diablo 2 беспокоят технические недочеты проекта

Лос-Анджелес, 17 августа. Закрытое тестирование ремастера Diablo 2 стартовало на днях. Участники, получившие ранний доступ, жалуются на большое число технических недочетов.

Протестировать игру смогли те, кто оформил предварительный заказ Diablo II: Resurrected или издания Diablo Prime Evil Collection. Участники ЗБТ усомнились, что компания Blizzard сможет закончить проект из-за багов.

Геймеры отметили проблемы с картой, анимацией, сломанными NPC, неполадками с чатом и инвентарем. Некоторые заметили атакующих сквозь стены мобов. Среди крупных недочетов зафиксировали проблемы с логином, потерю прогресса, задержки при просчете попаданий.

Сможет ли Blizzard исправить все баги к релизу игры Diablo II: Resurrected, неизвестно. Окончательная дата премьеры намечена на 23 сентября 2021 года. Проект станет доступен для ПК, PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch.