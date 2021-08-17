Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 02:44
02:43
Происшествия
Водолазы начали подъем тел пассажиров рухнувшего в озеро на Камчатке Ми-8
02:42
Наука
Intel продемонстрировала мощность своей видеокарты Arc
02:40
Общество
Минцифры: портал госуслуг будет доступен с неактивированной SIM-картой
02:34
Шоу-бизнес
День Джокера: лучший образ клоуна-убийцы в кино
02:30
Общество
«Отряд самоубийц 2» Ганна рискует не окупиться в кинотеатрах
02:26
Армия
Корвет «Гремящий» должен прибыть на Тихоокеанский флот в ноябре 2021 года
02:17
Технологии
Участников ЗБТ Diablo 2 беспокоят технические недочеты проекта
02:14
Общество
Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника поймала барсука за неспешной прогулкой
02:13
Общество
Врач Чурадзе: человек может заболеть COVID-19 несколько раз
02:00
Общество
Психолог Иванов дал советы по лечению детских страхов с помощью гипноза
Все новости

Участников ЗБТ Diablo 2 беспокоят технические недочеты проекта
Технологии
Участников ЗБТ Diablo 2 беспокоят технические недочеты проекта
Скриншот игры «Diablo 2»

Лос-Анджелес, 17 августа. Закрытое тестирование ремастера Diablo 2 стартовало на днях. Участники, получившие ранний доступ, жалуются на большое число технических недочетов.

Протестировать игру смогли те, кто оформил предварительный заказ Diablo II: Resurrected или издания Diablo Prime Evil Collection. Участники ЗБТ усомнились, что компания Blizzard сможет закончить проект из-за багов.

Геймеры отметили проблемы с картой, анимацией, сломанными NPC, неполадками с чатом и инвентарем. Некоторые заметили атакующих сквозь стены мобов. Среди крупных недочетов зафиксировали проблемы с логином, потерю прогресса, задержки при просчете попаданий.

Сможет ли Blizzard исправить все баги к релизу игры Diablo II: Resurrected, неизвестно. Окончательная дата премьеры намечена на 23 сентября 2021 года. Проект станет доступен для ПК, PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Участников ЗБТ Diablo 2 беспокоят технические недочеты проекта
игра diablo 2 техническая сторона
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru