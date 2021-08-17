Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника поймала барсука за неспешной прогулкой

Санкт-Петербург, 17 августа. Один из ночных жителей Нижне-Свирского заповедника попал на камеру фотоловушки во время охоты. Неторопливый барсук устал и решил отдохнуть на лесной тропинке.

Ночной образ жизни дикого зверя обычно проходит в поисках червей и насекомых. Для этого барсуку требуется обходить большое количество территорий и сдирать кору с поваленных деревьев. На одной из таких прогулок лесной житель устал и решил немного отдохнуть, присев на тропинке.

Времяпрепровождение зверька зафиксировали фотоловушки Нижне-Свирского заповедника в Ленинградской области. На кадрах видно, что барсук следует домой, однако в дальнейшем решается на короткий отдых.

Жизнь местных обитателей также смогла запечатлеть фотоловушка национального парка «Земля леопардов». Камера стала жертвой дятла, который принял устройство за часть дерева. Процесс нападения пернатого разбойника был заснят пострадавшей аппаратурой.