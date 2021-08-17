Врач Чурадзе: человек может заболеть COVID-19 несколько раз

Москва, 17 августа. Коронавирусная инфекция продолжает мутировать. Существуют случаи повторного заболевания, рассказал главный врач клиники «К+31» Борис Чурадзе.

Пациент рискует заразиться коронавирусом спустя пару месяцев после болезни. По словам врача Чурадзе, зафиксированы случаи, когда вирус поражал человека до десятка раз, передает радио Sputnik.

«За год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией. Два-три раза – это мы видим достаточно часто», — заявил специалист.

Повторное заболевание, по мнению врача, будет протекать легче. Но при столкновении с другой мутацией ситуация может измениться. При формировании коллективного иммунитета после вакцинации, заражаемость будет меньше, уверен Чурадзе.

Специалисты допускают появление новой волны коронавируса осенью в России. По мнению аналитика Алексея Куприянова, школам и предприятиям нужно соблюдать антиковидные меры и по возможности создать удаленное обучение для детей.