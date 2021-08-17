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«Что-то космическое!»: россияне оценили УАЗ будущего

  /   Обновлено: 17 августа 2021 01:55
Экономика
«Что-то космическое!»: россияне оценили УАЗ будущего
instagram.com  /  @uazrussia

Москва, 17 августа. В Сети появилось изображение автомобиля УАЗ-452 («Буханки») нового поколения. Россияне оценили прототип и оставили свои предложения по улучшению.

На официальной странице компании «УАЗ» в Instagram опубликовано изображения прототипа новой модели УАЗ-452 («Буханки»). Авто оснащено светодиодной оптикой, лебедкой, экспедиционным багажником необычной формой, распашными задними дверями и прямоугольными фарами.

«По мнению промышленно дизайнера Игоря Краснова, именно так должен выглядеть УАЗ-452 «Буханка» — сегодня. Концепт сделан на родных агрегатах, но при желании можно использовать и современные решения, и более мощные двигатели», — говорится в описании.

На своей личной странице в соцсети Краснов добавил, что УАЗ-452 нового поколения предназначен для экспедиций и активного отдыха. Разрабатывая проект, он «старался сохранить узнаваемый облик и черты легендарной «Буханки»».

Пользователи Сети оставили более 550 комментариев с отзывами. Кроме того, они порекомендовали, как можно этот концепт будущего улучшить.

«Нишчак. Что-то космическое!» — не скрывает эмоций один из пользователей.

«Классно смотрится. Кибербуханка», — добавил другой.

«Интересный, современный дизайн. Выглядит круто, только передние фары мне не очень нравятся», — поделился мнением россиянин.

«Смотрится красиво. И сдвинутый вперед передний мост пошел бы буханке на пользу», — считает автолюбитель.

Один из пользователей отметил, что в России сегодня пустует «ниша настоящих внедорожников для малых тургрупп». Однако серьезным останется вопрос цены: если она будет слишком высокой, автомобиль не найдет своего покупателя.

«Очень современно и свежо, чем-то напоминает новый Defender, но не копия. На мой взгляд я бы еще добавил моносветолинию спереди, как на Cybertruck или EQS. А так супер», — предложил россиянин.

«Отличное решение, но боковые лестницы лучше сделать до уровня нижней подножки, отверстие в кузове будет в грязи и не совсем удобно подниматься», — обратил внимание на недостатки один из зрителей.

«Прикольно, что-то в этом есть. Главное, чтобы качество металла было хорошим», — отметил пользователь.

В начале августа Ульяновский автозавод запустил продажи новых моделей «Патриот» и «Пикап» на российском рынке. Обе модели оснащены 2,7-литровым двухтопливным двигателем и итальянскими форсунками OMWL SL/Gemini, которые позволяют мотору функционировать на АИ-92 и компримированном природном газе (метане). Стоимость CNG-модификации начинается от 1,366 млн и 1,379 млн рублей соответственно.

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Все новости / Экономика / «Что-то космическое!»: россияне оценили УАЗ будущего
уаз буханка игорь краснов уаз-452
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