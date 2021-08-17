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Байден обвинил власти Афганистана в невыполнении обещаний
Политика
Байден обвинил власти Афганистана в невыполнении обещаний
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 17 августа. Президент США Джо Байден заявил, что ожидания и ответственность возложенные на плечи руководства Афганистана, не оправдались.

По словам американского лидера, руководство республики проявило полную некомпетентность в вопросах объединения страны в борьбе за общую цель. Данные обещания также не были выполнены.

«Господин (президент Афганистана Ашраф) Гани заверял, что афганские войска будут воевать, но, очевидно, он ошибся», — заявил Байден в телеобращении.

Обстановка в Афганистане накалилась после вывода из страны американских войск. Движение «Талибан»1 (организация, запрещенная в России) активизировало свои силы и за несколько месяце захватило всю территорию республики.

При этом Соединенные Штаты не исключают возможное сотрудничество с новыми властями Афганистана, заявили в Госдепартаменте. Это будет возможно при соблюдении определенных прав граждан страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан байден ашраф гани
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