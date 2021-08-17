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Российскую вакцину «ЭпиВакКорона» хотят приобрести уже более 50 стран
Общество
Российскую вакцину «ЭпиВакКорона» хотят приобрести уже более 50 стран
Невские Новости

Москва, 17 августа. Интерес к российской вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона» в мире продолжает расти. Запросы на ее приобретение уже поступили от более 50 стран, заявили в центре «Вектор».

О растущем спросе на «ЭпиВакКорону» рассказал гендиректор разработавшего препарат центра «Вектор» Ринат Максютов. Он указал на заключенные контракты с Бразилией и Венесуэлой, отметив, что переговорами с другими странами занимается компания «Герофарм».

«Уже заключен контракт с Венесуэлой, Бразилией, но суммарно у нас уже более 50 обращений от стран либо на поставку «Эпиваккороны», либо на трансфер производства», — подчеркнул Максютов в беседе с «Известиями».

«ЭпиВакКорону» зарегистрировали в России 14 октября прошлого года. Ее создатели недавно заявили о необходимости модернизировать технологический процесс производства препарата.

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вакцина вектор эпиваккорона
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