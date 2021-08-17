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Пентагон сообщил о возобновлении работы аэропорта Кабула
Общество
Пентагон сообщил о возобновлении работы аэропорта Кабула
Global Look Press  /  Mauro Scrobogna

Кабул, 17 августа. Аэропорт Кабула начал работу в штатном режиме. После открытия там приземлился военно-транспортный самолет C-17 с американскими морскими пехотинцами.

Открытие воздушной гавани состоялось около 15:35 понедельника по местному времени (14:05 по Москве). Столичный аэропорт уже начал принимать первые самолеты, одним из которых стал американский C-17, заявил генерал-майор Хэнк Тейлор.

Работа воздушной гавани была затруднена из-за хаоса, возникшего в Кабуле после захвата власти радикального движения «Талибан»1 (запрещенное в России террористическое движение). Тысячи местных жителей и иностранцев заняли взлетно-посадочную полосу аэропорта в попытках покинуть Афганистан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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