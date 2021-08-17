Мишустин утвердил Васильеву на пост президента Российской академии образования

Москва, 17 августа. Бывшая глава Минпросвещения Ольга Васильева утверждена на пост президента Российской академии образования. Соответствующее распоряжение издал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Васильева отметила, что в наше время сквозной линией через образование проходит как совершенствование экономических сфер, так и увеличение технологической базы. По ее словам, именно образование является фундаментом любого вектора деятельности. Как раз по этой причине сейчас особую роль играет поддержка фундаментальных исследований в области наук об образовании, подытожил президент Российской академии образования.

Незадолго до назначения Васильева покинула пост главы попечительского совета РАО. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.