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Мишустин утвердил Васильеву на пост президента Российской академии образования

  /   Обновлено: 17 августа 2021 01:27
Общество
Мишустин утвердил Васильеву на пост президента Российской академии образования
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 17 августа. Бывшая глава Минпросвещения Ольга Васильева утверждена на пост президента Российской академии образования. Соответствующее распоряжение издал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Васильева отметила, что в наше время сквозной линией через образование проходит как совершенствование экономических сфер, так и увеличение технологической базы. По ее словам, именно образование является фундаментом любого вектора деятельности. Как раз по этой причине сейчас особую роль играет поддержка фундаментальных исследований в области наук об образовании, подытожил президент Российской академии образования.

Незадолго до назначения Васильева покинула пост главы попечительского совета РАО. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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