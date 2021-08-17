Цены на некоторые продукты на Украине взлетели почти в два раза

Киев, 17 августа. Цены на некоторые продукты питания на Украине выросли на 80%-90%. Жителей страны предупреждают, что рост продолжится.

Как сообщает украинский портал «Главред», за минувший год подсолнечное масло на Украине подорожало почти в два раза. При этом эксперты отмечают, что цена на мировых рынках на подсолнечное масло падает. Ожидается, что в стране стоимость на этот продукт стабилизируется после сбора урожая, который в этом году обещает быть чуть ли не самым рекордным.

Не менее серьезно подорожал сахар — на 83%. На цифрах сказалась засуха. Согласно данным Государственной службы статистики за последний год, яйца подорожали на 33%, хлеб — на 16%, мясо — на 11,1%, макароны — на 9,3%. Украинцев предупреждают, ждать понижения цены не стоит.

«Начиная с октября у нас начинается рост, который продлили до апреля месяца следующего года — рост цен на овощи», — прогнозирует эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Это не единственная плохая новость для украинцев. По данным портала, в предстоящем отопительном сезоне их ждет новое повышении тарифов. Больно ударит по украинцам тариф на тепло и горячую воду для тех, у кого еще осталось централизованное водоснабжение.

Днем ранее сообщалось, что подорожание грузоперевозок по железной дороге на Украине может негативно повлиять на работу предприятий энергетической отрасли. С повышением тарифов увеличится и стоимость транспортировки топлива. Однако предприятия энергетической генерации и без того находятся в кризисном состоянии. В Минэнерго заявили, что повышение тарифов на перевозку пустых вагонов на 69% и рост стоимости перевозок угля на 13% может иметь «катастрофические последствия».