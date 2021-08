Статуя Афродиты с концерта The Beatles была выставлена на торги за $27 тыс.

Лондон, 17 августа. Одна из декораций выступления группы The Beatles на первой глобальной спутниковой трансляции на 25 стран была выставлена на торги в Ливерпулза 27 тыс. долларов.

Мировая четверка принимала участие в концерте «Наш мир» 25 июня 1967 года. Выступление музыкального коллектива с песней All You Need Is Love («Все, что тебе нужно - это любовь») являлось завершающем этапом международного мероприятия. В момент представления композиции полутораметровая статуя древнегреческой богини красоты и любви Афродиты находилась на сцене позади Джона Леннона. Об этом сообщает в вещательная корпорация BBC.

Более 40 лет изваяние находилось в собственности звукорежиссера Джеффа Эмерика, который получил две премии «Грэмми» за работу с группой The Beatles. В дальнейшем скульптуру решили выставить на торги в английский город Ливерпуль. Специалисты оценили стоимость статуи от 20,7 до 27,7 тыс. долларов.

Еще одним лотом на аукционе стала салфетка со слезами форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Пользователь торговой платформы Mercado Libre решил продать бумажный платок за 1 млн долларов.