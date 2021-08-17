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Лена Миро назвала «удивительным воскрешением» быстрое восстановление МакSим

  /   Обновлено: 17 августа 2021 01:10
Шоу-бизнес
Лена Миро назвала «удивительным воскрешением» быстрое восстановление МакSим
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 17 августа. Скандальному блогеру Лене Миро показалась слишком скорой выписка певицы МакSим из больницы, где она почти месяц пролежала в коме под аппаратом ИВЛ.

Состояние здоровья певицы Марины Максимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, на два месяца приковало к себе внимание поклонников и прессы. Артистку госпитализировали с пневмонией и симптомами заражения коронавирусом, однако долгое время тесты показывали отрицательный результат. Вскоре врачам пришлось ввести певицу в искусственную кому. Сначала звезда была подключена к аппарату ИВЛ, а затем к ЭКМО из-за низкого насыщения крови кислородом. Несколько дней назад стало известно, что Максимова пришла в себя, через некоторое время ее отпустили долечиваться домой.

«Удивительное воскрешение — говорили, что умирает. Но благодаря молитвам Бони, все моментально прошло! Уж не знаю, что помогло Мариночке больше — профессионализм врачей, молитвы старых инстаграмщиц или ее собственная цепкость к жизни», — прокомментировала выздоровление певицы Миро в ЖЖ.

Однако, по мнению блогера, благоприятнее всего на быстром восстановлении артистки сыграли сводки о здоровье, «что постоянно постила пиарщица забытой всеми певицы».

«Смотрю я на этот цирк и диву даюсь от народа. Глаза на лоб лезут, какие прекрасные люди вокруг. Немножко наивные, но что поделаешь? Может, это и хорошо — быть такими», — иронизирует Миро.

В понедельник МакSим впервые опубликовала снимок, который она сделала дома после выписки из больницы. Она показала букет, присланный ей Дмитрием Борисовым, и поблагодарила ведущего «Пусть говорят» за цветы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лена Миро назвала «удивительным воскрешением» быстрое восстановление МакSим
макsим лена миро коронавирус
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