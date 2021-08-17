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Ученый Чумаков спрогнозировал сроки новой волны COVID-19

  /   Обновлено: 17 августа 2021 01:08
Общество
Ученый Чумаков спрогнозировал сроки новой волны COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 августа. Новая волна коронавируса в России может наступить приблизительно в ноябре. Такой прогноз составил биолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Свои предположения ученый выстроил исходя из эпидобстановкой в Европе. По словам Чумакова, четвертая волна на Западе уже намечается. Он допустил, что она доберется до России через три месяца, передает URA.RU.

«К нам, возможно, придет месяца через три. Будет это «Йота» или нет, трудно сказать. Может оказаться, что какой-то другой штамм перебьет «Йоту». — предположил ученый.

Сроки распространения йота-штамма в России будут зависеть, когда мутация попадет в страну. Важным фактором для этого станет, приживется ли вариант. Ученый Чумаков допустил, что «Йота» не доберется до государства при большом количестве привитых граждан.

Согласно сообщению специалистов из США, йота-штамм передается на 15-20% быстрее, чем другие известные мутации коронавируса. Центр «Вектор» оценили показатель смертности от нового варианта.

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прогноз коронавирус четвертая волна
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