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Сериал по мотивам игры Halo покажет главного героя с другой стороны
Общество
Сериал по мотивам игры Halo покажет главного героя с другой стороны
Скриншот игры «Halo 2: Anniversary»

Лос-Анджелес, 17 августа. Сериал по мотивам видеоигры Halo сможет удивить фанатов нестандартным подходом к главному герою, считает исполнительный продюсер Кики Вулфкилл.

Адаптировать историю, которая до этого рассказывалась исключительно от лица Мастера Чифа, было по-настоящему сложной задачей. Новый подход к повествованию представит главного героя Halo с другой стороны, которую невозможно было бы передать в видеоигре, уверена продюсер.

«Мы хотим показать что-то принципиально новое для Halo, подарить уникальный опыт, которого еще не было», — заявила Вулфкилл.

Выход сериала намечен на начало 2022 года, транслировать шоу будет онлайн-кинотеатр Paramount+. Главную роль исполнит Пабло Шрайбер, известный по сериалу «Американские боги». Режиссерами станут Джонатан Либесман и Отто Батхерст.

Все больше видеоигр получают киноадаптации в Голливуде. Известный по роли Фродо Бэггинса актер Элайджа Вуд заявил, что хотел бы увидеть экранизацию игры Grand Theft Auto.

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