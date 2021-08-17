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Платежную систему «Тройка» внедрят в общественный транспорт Ленобласти
Общество
Платежную систему «Тройка» внедрят в общественный транспорт Ленобласти
telegram.org  /  Дептранс Москвы

Всеволожск, 17 августа. Жители Ленобласти смогут оплачивать проезд в транспорте по карте «Тройка». Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко в ходе прямой линии.

Глава региона провел прямую линию с жителями Ленобласти. К нему обратился слабовидящий житель. Он пожаловался на трудности при передвижении на общественном транспорте. Так как водители не объявляют остановки по громкой связи, он не может добраться до родителей. Глава региона заверил, что все новые конкурсы для перевозчиков будут содержать соответствующее требование.

Бесконтактная форма оплаты проезда по карте «Тройка» совсем скоро начнет действовать в Ленобласти. Контрольной точкой станет 1 октября, когда Дрозденко предоставят доклад о ходе проделанных работ по этой теме.

Оплатить проезд в скором будущем можно по лицу. Власти Москвы внедряют систему Face Pay в метро. Камеру будут сканировать портрет пассажира и сравнивать с базой. После идентификации средства с карты гражданина будут списаны.

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