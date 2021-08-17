Создатели «ЭпиВакКороны» объяснили необходимость доработки вакцины

Москва, 17 августа. Модернизация технологического процесса производства вакцины «ЭпиВакКорона» была необходимой мерой, заявил глава центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» включает в себя три пептида, представляющие собой короткие белки. В ходе создания препарата специалисты столкнулись со сложностью в синтезе третьего пептида.

«На выходе его получалось значительно меньше, чем первых двух при тех же самых условиях производства. Поэтому мы и были ограничены в количестве доз», — цитирует Максютова газета «Известия».

Решить проблему удалось после соединения второго и третьего пептидов. Однако из-за изменения производственного цикла требуется вновь пройти доклинические и клинические испытания. «Вектор» обращался в Минздрав России с просьбой провести ускоренные испытания, однако ведомство ответило отказом. Обновленный препарат выйдет под названием «ЭпиВакКорона-Н».

«ЭпиВакКорона» является второй по счету зарегистрированной в России вакциной от коронавируса. В «Векторе» ранее заявили, что летальные исходы после вакцинации препаратом в стране отсутствуют.