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Создатели «ЭпиВакКороны» объяснили необходимость доработки вакцины

  /   Обновлено: 17 августа 2021 00:46
Общество
Создатели «ЭпиВакКороны» объяснили необходимость доработки вакцины
pixabay.com

Москва, 17 августа. Модернизация технологического процесса производства вакцины «ЭпиВакКорона» была необходимой мерой, заявил глава центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» включает в себя три пептида, представляющие собой короткие белки. В ходе создания препарата специалисты столкнулись со сложностью в синтезе третьего пептида.

«На выходе его получалось значительно меньше, чем первых двух при тех же самых условиях производства. Поэтому мы и были ограничены в количестве доз», — цитирует Максютова газета «Известия».

Решить проблему удалось после соединения второго и третьего пептидов. Однако из-за изменения производственного цикла требуется вновь пройти доклинические и клинические испытания. «Вектор» обращался в Минздрав России с просьбой провести ускоренные испытания, однако ведомство ответило отказом. Обновленный препарат выйдет под названием «ЭпиВакКорона-Н».

«ЭпиВакКорона» является второй по счету зарегистрированной в России вакциной от коронавируса. В «Векторе» ранее заявили, что летальные исходы после вакцинации препаратом в стране отсутствуют.

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вакцина коронавирус COVID-19 эпиваккорона
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