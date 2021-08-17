Поезд протаранил иномарку на переезде под Волгоградом

Волгоград, 17 августа. Железнодорожный состав столкнулся с автомобилем на переезде под Волгоградом. В результате инцидента травмы получил водитель иномарки.

Инцидент произошел в 10:16 на 318-м километре перегона Кривомузгинский — Мариновка. Как сообщил ФАН источник в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, за рулем легковушки Ford Focus находился 63-летний водитель. Несмотря на запрещающие сигналы переездного светофора, мужчина выехал на пути, преградив путь грузовому поезду. Экстренное торможение не помогло многотонной машине избежать столкновения.

«Водитель автомобиля с травмами позвоночника и ребер госпитализирован. Схода подвижного состава в результате происшествия не произошло», — добавил собеседник агентства.

Ранее ФАН сообщал о смертельном ДТП под Тамбовом, в результате которого погибли мужчина и женщина. Водитель такси не справился с управлением, допустив опрокидывание автомобиля в кювет.