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Поезд протаранил иномарку на переезде под Волгоградом
Происшествия
Поезд протаранил иномарку на переезде под Волгоградом
pixabay.com  /  analogicus

Волгоград, 17 августа. Железнодорожный состав столкнулся с автомобилем на переезде под Волгоградом. В результате инцидента травмы получил водитель иномарки.

Инцидент произошел в 10:16 на 318-м километре перегона Кривомузгинский — Мариновка. Как сообщил ФАН источник в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, за рулем легковушки Ford Focus находился 63-летний водитель. Несмотря на запрещающие сигналы переездного светофора, мужчина выехал на пути, преградив путь грузовому поезду. Экстренное торможение не помогло многотонной машине избежать столкновения. 

«Водитель автомобиля с травмами позвоночника и ребер госпитализирован. Схода подвижного состава в результате происшествия не произошло», — добавил собеседник агентства. 

Ранее ФАН сообщал о смертельном ДТП под Тамбовом, в результате которого погибли мужчина и женщина. Водитель такси не справился с управлением, допустив опрокидывание автомобиля в кювет. 

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россия волгоград происшествие железная дорога поезд жд
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