Москва, 17 августа. Введение льгот на Курилах позволит на длительное время освободить инвесторов от всех налогов, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Соответствующая мера не только освободит инвесторов от налогов, но и снизит социальные страховые взносы до 7,6 процента, а также поспособствует введению режима свободной таможенной зоны. Завершить реализацию этого проекта планируется до конца лета, уточнил министр в беседе с «Известиями».

«Курилы могут быть как зоной для создания новых предприятий, в первую очередь, связанных с переработкой водных биоресурсов, так и интереснейшим туристическим направлением», — пояснил Чекунков.

Время, которое будет действовать освобождение от налогов, и другие параметры будут озвучены в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие пройдет с 2 по 4 сентября во Владивостоке.

Власти Казахстана ранее допустили возможность перенаправления поставок нефти из Европы в Китай. Этому может поспособствовать введение углеродного налога в Евросоюзе.