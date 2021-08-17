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Инвесторов на Курилах в будущем могут полностью освободить от налогов
Экономика
Инвесторов на Курилах в будущем могут полностью освободить от налогов
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 17 августа. Введение льгот на Курилах позволит на длительное время освободить инвесторов от всех налогов, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Соответствующая мера не только освободит инвесторов от налогов, но и снизит социальные страховые взносы до 7,6 процента, а также поспособствует введению режима свободной таможенной зоны. Завершить реализацию этого проекта планируется до конца лета, уточнил министр в беседе с «Известиями».

«Курилы могут быть как зоной для создания новых предприятий, в первую очередь, связанных с переработкой водных биоресурсов, так и интереснейшим туристическим направлением», — пояснил Чекунков.

Время, которое будет действовать освобождение от налогов, и другие параметры будут озвучены в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие пройдет с 2 по 4 сентября во Владивостоке.

Власти Казахстана ранее допустили возможность перенаправления поставок нефти из Европы в Китай. Этому может поспособствовать введение углеродного налога в Евросоюзе.

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