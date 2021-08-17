Астролог назвала даты рождения людей, чья жизнь изменится в ближайшие дни

Москва, 17 августа. Жизни некоторых людей серьезно изменятся с 16 по 29 августа из-за расстановки определенных планет, сообщила астролог Наталья Анисимова.

Юпитер, Сатурн, Уран, Марс, Венера предвещают в ближайшие четыре дня неожиданные сюрпризы людям, рожденным в конкретный период. Как сообщила Анисимова Пятому каналу, Юпитер поможет достичь новых целей тем, кто рожден в эти даты: 15.02-19.02, 15.04-19.04, 16.05-20.05, 16.06-21.06, 18.08-22.08, 19.10-23.10, 18.11-21.11, 17.12-21.12 Для этих людей наступивший период обещает профессиональный рост и возможность проявить себя на работе, заслужив признание коллег и начальства.

Сатурн окажет влияние на рожденных в эти даты: 29.01-01.02, 29.03-01.04, 28.04-02.05, 30.05-02.06, 31.07-04.08, 01.10-04.10, 01.11-04.11, 30.11-03.12. Он научит этих людей порядку, не ждать пинка от Вселенной, а самим заняться превращением своего хобби в профессию.

Уран станет предвестником сюрпризов для рожденных: 06.01-08.01, 04.02-06.02, 05.03-07.03, 05.05-07.05, 06.07-08.07, 07.08-09.08, 07.09-09.09, 07.11-09.11. Эта планета является символом перемен и открытий. Рожденным в перечисленные даты астролог предсказывает серьезные изменения, к которым лучше готовится заранее.

Марс заставит проявить дух соперничества рожденным: 01.03-12.03, 01.06-12.06, 03.09-14.09, 02.12-13.12. Он как конфликтная планета создаст раздражительную обстановку. Больше всего это затронет мужчин, которым Анисимова советует начать действовать, пока негативная энергия не переросла в конфликты.

Черная Луна станет искушением для тех, кто рожден: 23.02-26.02, 24.05-27.05, 26.08-29.08, 25.11-28.11. С 16 по 19 августа у рожденных в эти даты может проявиться неотработанная родовая карма. Им следует подготовиться к провокациям и возможным искушениям.

Кармические Узлы окажут влияние на рожденных: 26.02-29.02, 27.05-31.05, 29.08-02.09, 28.11-01.12. Астролог рекомендует не игнорировать знаки Вселенной, которые обратят внимание на важную сферу жизни. Благодаря этому появится возможность пересмотреть ежедневные привычки.

Венера обещает праздник рожденным: 20.01-08.02, 20.05-09.06, 22.07-11.08, 22.09-12.10,21.11-10.12. В ближайшие дни людей, рожденных в перечисленные даты, ждет романтика, шопинг и развлечения. Звезды позволят им расслабиться и почувствовать вкус жизни.

Ранее астрологи составили топ-6 не созданных друг для друга знаков зодиака. К примеру, Близнецы и Козерог не совпадают по жизни: первые всегда несутся, будто боясь опоздать, вторые любят никуда не спешить. Козероги постоянны и последовательны, им не понять Близнецов, чье настроение меняется постоянно.