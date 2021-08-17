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Сергей Лавров представит Россию на сессии Генассамблеи ООН
Политика
Сергей Лавров представит Россию на сессии Генассамблеи ООН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 17 августа. Российскую делегацию на Генассамблее ООН представит глава МИД РФ Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 25 сентября.

Россия будет выступать во второй половине дня. Информация об этом следует из предварительной программы.

Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартует 14 сентября. На ней будут обсуждаться важнейшие геополитические события уходящего года.

Недавно Совет Безопасности ООН созвал экстренное совещание. Оно было посвящено последним событиям в Афганистане.

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