Чехия: Россию исключат из списка стран с высоким риском заражения коронавирусом

Прага, 17 августа. Россию исключат из чешского списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения европейского государства Адам Войтех.

Ограничения перестанут действовать с 23 августа. Сейчас граждане Чехии могут посещать Россию только в неотложных случаях.

«С предстоящего понедельника, 23 августа, из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом исключены Россия, Тунис, Индия и другие государства», — заявил Войтех.

Вместе с этим власти Чехии решили внести в список ряд других стран. В перечне оказались Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания.

Россия ранее восстановила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Международны перелеты постепенно возобновляются с августа 2020 года.