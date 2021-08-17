Бас-гитарист Саймон Гэллап решил покинуть The Cure

Лондон, 17 августа. Участник британской рок-группы The Cure Саймон Гэллап заявил о своем уходе из коллектива. Бас-гитарист был его частью около 40 лет.

Саймон Гэллап присоединился к The Cure в 1979 году. Спустя три года в коллективе произошел ряд инцидентов, подтолкнувших бас-гитариста уйти из группы. Но позже он снова вернулся по просьбе фронтмена и постоянного участника Роберта Смита.

«С немного тяжелым сердцем я более не являюсь участником The Cure! Удачи им всем», — написал Смит в своем посте на Facebook.

Среди предполагаемых причин ухода из The Cure называют предательства. Вокалист группы Роберт Смит пока не дал официальных комментариев. Недавно фронтмен допустил, что будущий альбом музыкантов станет последним.

Американская группа The Killers на днях представила свой седьмой альбом под названием Pressure Machine. Пластинка записана при участии экс-гитариста коллектива Дейва Кенинга. Треки доступны для прослушивания на всех цифровых площадках.