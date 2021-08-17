Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 01:14
01:10
Шоу-бизнес
Лена Миро назвала «удивительным воскрешением» быстрое восстановление МакSим
01:08
Общество
Ученый Чумаков спрогнозировал сроки новой волны COVID-19
01:03
Общество
Сериал по мотивам игры Halo покажет главного героя с другой стороны
00:58
Общество
Платежную систему «Тройка» внедрят в общественный транспорт Ленобласти
00:55
Политика
Сергей Лавров представит Россию на сессии Генассамблеи ООН
00:44
Общество
Создатели «ЭпиВакКороны» объяснили необходимость доработки вакцины
00:40
Экономика
Инвесторов на Курилах в будущем могут полностью освободить от налогов
00:39
Общество
Астролог назвала даты рождения людей, чья жизнь изменится в ближайшие дни
00:37
Общество
Чехия: Россию исключат из списка стран с высоким риском заражения коронавирусом
00:32
Общество
Бас-гитарист Саймон Гэллап решил покинуть The Cure
Все новости

Бас-гитарист Саймон Гэллап решил покинуть The Cure

  /   Обновлено: 17 августа 2021 00:53
Общество
Бас-гитарист Саймон Гэллап решил покинуть The Cure
ТАСС  /  MARTIAL TREZZINI

Лондон, 17 августа. Участник британской рок-группы The Cure Саймон Гэллап заявил о своем уходе из коллектива. Бас-гитарист был его частью около 40 лет.

Саймон Гэллап присоединился к The Cure в 1979 году. Спустя три года в коллективе произошел ряд инцидентов, подтолкнувших бас-гитариста уйти из группы. Но позже он снова вернулся по просьбе фронтмена и постоянного участника Роберта Смита.

«С немного тяжелым сердцем я более не являюсь участником The Cure! Удачи им всем», — написал Смит в своем посте на Facebook.

Среди предполагаемых причин ухода из The Cure называют предательства. Вокалист группы Роберт Смит пока не дал официальных комментариев. Недавно фронтмен допустил, что будущий альбом музыкантов станет последним.

Американская группа The Killers на днях представила свой седьмой альбом под названием Pressure Machine. Пластинка записана при участии экс-гитариста коллектива Дейва Кенинга. Треки доступны для прослушивания на всех цифровых площадках.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Бас-гитарист Саймон Гэллап решил покинуть The Cure
гитара the cure саймон гэллап
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru