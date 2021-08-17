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Тихий час после обеда может привести к к набору лишнего веса
Общество
Тихий час после обеда может привести к к набору лишнего веса
freepik.com  /  jcomp

Москва, 17 августа. Привычки отдохнуть после плотного обеда пришли из советских времен и детских садов. Чем опасны данные желания, рассказала врач-диетолог Ольга Лушникова.

После обеда диетолог рекомендует не ложиться, а напротив, занять себя несложными видами спорта. По ее словам, послеобеденный сон хорошо повлияет только на детей, организм которых отправит все запасы в рост. Для взрослого же человека глюкоза из пищи уйдет в жировые излишки.

«Часть глюкозы сразу расходуется на энергетические нужды, часть трансформируется в гликоген — мобильный запас глюкозы в печени и мышцах, который необходим для поддержания нормального ее уровня в крови. А все излишки достаточно быстро преобразуются в жирные кислоты и накапливаются в жировых депо и печени в форме триглицеридов», — пояснила диетолог.

Однако не всегда организму нужна физическая нагрузка после еды. Следует учитывать особенности здоровья и показания лечащих врачей при наличии хронических заболеваний. Также в идеале последний прием пищи должен быть легким и за 3–4 часа до отхода в кровать.

Для хорошего отдыха также важно соблюдать еще ряд правил, особенно это касается людей с бессонницей. В частности, улучшения сна наблюдается при отказе от использования гаджетов.

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