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Госдеп США допустил возможность сотрудничества Вашингтона с Кабулом
Политика
Госдеп США допустил возможность сотрудничества Вашингтона с Кабулом
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 17 августа. США могут пойти по пути сотрудничества с новыми властями Афганистана из состава «Талибана»1 (движение, запрещенное на территории России).

Представитель Госдепа США Нед Прайс назвал условие, на котором это может произойти. По его словам, талибы должны соблюдать определенные права граждан Афганистана.

«Будущее правительство Афганистана, которое не укрывает террористов, которое защищает базовые права своего народа, в том числе базовые, фундаментальные права половины своего населения — женщин и девочек», — сказал американский дипломат, раскрывая слова о правах граждан.

Президент США Джо Байден недавно провел пресс-конференцию по поводу ситуации в Афганистане. Первостепенной задачей Соединенных Штатов является немедленный вывоз американских граждан из страны, заявил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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