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Информация о прорыве дамбы под Новороссийском оказалась фейком

  /   Обновлено: 17 августа 2021 00:18
Происшествия
Информация о прорыве дамбы под Новороссийском оказалась фейком
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Новороссийск, 16 августа. Распространяемая в социальных сетях информация о прорыве дамбы в станице Раевской под Новороссийском оказалась ложной, Дамба прекратила свое существование в 2015 году.

Согласно распространяемым фейковым данным, дамбу прорвало и вода, якобы, пошла в сторону Анапы. Однако дамба не существует уже более пяти лет. Вода наполнила реку Маскага, а избыток воды выходит в реку Анапка, а после в попадает в море. Экстренные службы полностью контролируют ситуацию в регионе.

Недавно из-за проливных дождей в Анапе образовался потоп и под удар попали также и животные, содержащиеся в приюте «Добрый мир». Благодаря работникам заведения питомцев удалось спасти и разместить в сухих помещениях.

 

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фейк дамба новороссийск анапа
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