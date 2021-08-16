Информация о прорыве дамбы под Новороссийском оказалась фейком

Новороссийск, 16 августа. Распространяемая в социальных сетях информация о прорыве дамбы в станице Раевской под Новороссийском оказалась ложной, Дамба прекратила свое существование в 2015 году.

Согласно распространяемым фейковым данным, дамбу прорвало и вода, якобы, пошла в сторону Анапы. Однако дамба не существует уже более пяти лет. Вода наполнила реку Маскага, а избыток воды выходит в реку Анапка, а после в попадает в море. Экстренные службы полностью контролируют ситуацию в регионе.

Недавно из-за проливных дождей в Анапе образовался потоп и под удар попали также и животные, содержащиеся в приюте «Добрый мир». Благодаря работникам заведения питомцев удалось спасти и разместить в сухих помещениях.