Премьер-министр Судана опроверг слухи о заморозке соглашения по российской базе

Хартум, 16 августа. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок опроверг информацию о том, что его страна заморозила соглашение с Москвой по строительству пункта материально-технического обеспечения на красноморском побережье.

Об этом глава правительства африканского государства заявил в ходе пресс-конференции в Хартуме, отвечая на вопрос журналистов. В июне начальник Объединенного штаба ВС Судана генерал Мухаммед Осман аль-Хусейн сообщил о необходимости пересмотра соглашения о создании российского ПМТО в свете произошедших в стране политических перемен. Данное заявление вызвало на тот момент неоднозначные интерпретации в СМИ.

«Как и все другие договоры, данное соглашение требует одобрения некоторых институтов, поэтому в настоящий момент оно находится на стадии прохождения необходимых процедур», — добавил Хамдок на пресс-конференции.

Ранее данные об отмене соглашения с Москвой по базе в Порт-Судане опроверг председатель переходного Суверенного совета генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, отметив, что документ необходимо утвердить в соответствующих органах. О готовности разместить пункт материально-технического обеспечения ВМФ говорила также глава МИД Марьям ас-Садик аль-Махди во время своего визита в Москву в середине июля.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин утвердил соглашение, предусматривающее создание центра снабжения ВМФ на побережье Красного моря в Судане, вмещающего до 300 человек личного состава и четырех кораблей.