Глава Белого дома Байден завершил пресс-конференцию по Афганистану

Вашингтон, 16 августа. Президент США Джо Байден покинул Белый дом сразу после завершения речи по ситуации в Афганистане, не ответив ни на один вопрос журналистов.

Глава американского государства выступал в Белом доме по случаю обострения ситуации в Афганистане, где произошел вооруженный захват власти. Теперь республикой руководит «Талибан»1 (террористическое движение, запрещенное в России).

При этом главной задачей президент США обозначил дальнейшие приоритеты по Афганистану. По его словам, в первую очередь, необходимо вывести американский персонал из страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.