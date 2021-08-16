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Глава Белого дома Байден завершил пресс-конференцию по Афганистану

  /   Обновлено: 16 августа 2021 23:41
Политика
Глава Белого дома Байден завершил пресс-конференцию по Афганистану
pixabay.com  /  12019

Вашингтон, 16 августа. Президент США Джо Байден покинул Белый дом сразу после завершения речи по ситуации в Афганистане, не ответив ни на один вопрос журналистов.

Глава американского государства выступал в Белом доме по случаю обострения ситуации в Афганистане, где произошел вооруженный захват власти. Теперь республикой руководит «Талибан»1 (террористическое движение, запрещенное в России).

При этом главной задачей президент США обозначил дальнейшие приоритеты по Афганистану. По его словам, в первую очередь, необходимо вывести американский персонал из страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Джо Байден афганистан белый дом
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