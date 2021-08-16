Байден отказался общаться с журналистами после завершения обращения по Афганистану

Вашингтон, 16 августа. Президент США Джо Байден покинул Белый дом сразу после завершения речи по ситуации в Афганистане, не ответив ни на один вопрос журналистов.

Глава американского государства выступал в Белом доме по случаю обострения ситуации в Афганистане, где произошел вооруженный захват власти. После завершения своего обращения он громко хлопнул папкой по столу, отвернулся от журналистов и ушел, не обращая внимания на их вопросы.

Байден во время выступления заявил, что США не жалеют о принятом решении вывести войска с территории страны. Вашингтон изначально ставил перед собой цель предотвратить теракты на США — задача была выполнена. Виновными он назвал лидеров Афганистана, которые сдались, сбежали и спровоцировали развал армии. По словам президента, американские военные не должны гибнуть в войне, которую не готовы вести афганские силы.