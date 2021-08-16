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Байден отказался общаться с журналистами после завершения обращения по Афганистану

  /   Обновлено: 16 августа 2021 23:49
Политика
Байден отказался общаться с журналистами после завершения обращения по Афганистану
pixabay.com  /  12019

Вашингтон, 16 августа. Президент США Джо Байден покинул Белый дом сразу после завершения речи по ситуации в Афганистане, не ответив ни на один вопрос журналистов.

Глава американского государства выступал в Белом доме по случаю обострения ситуации в Афганистане, где произошел вооруженный захват власти. После завершения своего обращения он громко хлопнул папкой по столу, отвернулся от журналистов и ушел, не обращая внимания на их вопросы. 

Байден во время выступления заявил, что США не жалеют о принятом решении вывести войска с территории страны. Вашингтон изначально ставил перед собой цель предотвратить теракты на США — задача была выполнена. Виновными он назвал лидеров Афганистана, которые сдались, сбежали и спровоцировали развал армии. По словам президента, американские военные не должны гибнуть в войне, которую не готовы вести афганские силы. 

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Все новости / Политика / Байден отказался общаться с журналистами после завершения обращения по Афганистану
Джо Байден афганистан белый дом
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