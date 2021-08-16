Александр Пушной станет ведущим шоу об изобретениях на СТС

Москва, 16 августа. Новое шоу о необычных изобретениях «Купите это немедленно» на телеканале СТС будет вести шоумен Александр Пушной.

Целью шоу является популяризация самых разных изобретений, чтобы в дальнейшем они смогли попасть на массовое производство. Пушной разбирается в мире технологий, он также имеет диплом магистра радиофизики и многие годы вел научно-популярное шоу «Галилео».

«Наша страна богата талантливыми изобретателями, но мало кто знает имена этих людей. Мне приятно стать частью проекта, который поможет им пробиться к зрителю, а в будущем — и к потребителю. <...> Здорово, что народные изобретения снова окажутся в фокусе телевидения», — поделился Александр Пушной.

Программа окажет огромную поддержку начинающим изобретателям. Премьера состоится уже этой осенью. На шоу будут представлены такие устройства, как перерабатывающая мусор в топливо машина, приложение для поддержания стиля и другие.

Телеканал СТС также заключил сделку с «Яндексом» о трансляции различных проектов. Одним из них стал сериал «Пищеблок», начало показа которого назначено на 30 августа.