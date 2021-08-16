Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 23:47
23:42
Происшествия
Информация о прорыве дамбы под Новороссийском оказалась фейком
23:41
Политика
Глава Белого дома Байден завершил пресс-конференцию по Афганистану
23:41
Судан
Премьер-министр Судана опроверг слухи о заморозке соглашения по российской базе
23:39
Политика
Белый дом подтвердил правильность вывода войск из Афганистана
23:36
Происшествия
Ученые РАН заявили об исчезновении пятна от нефтепродуктов у Новороссийска
23:35
Политика
Вашингтон продолжит защищать права жителей захваченного Кабула
23:34
Политика
Джо Байден описал последствия отказа от вывода войск США из Афганистана
23:31
Общество
Александр Пушной станет ведущим шоу об изобретениях на СТС
23:23
Политика
Американский лидер Джо Байден назвал главную задачу США в Афганистане
23:22
Политика
Соединенные Штаты ожидали стремительного продвижения боевиков в Афганистане
Все новости

Александр Пушной станет ведущим шоу об изобретениях на СТС

  /   Обновлено: 16 августа 2021 23:31
Общество
Александр Пушной станет ведущим шоу об изобретениях на СТС
Prt Scr youtube.com  /  Александр Пушной

Москва, 16 августа. Новое шоу о необычных изобретениях «Купите это немедленно» на телеканале СТС будет вести шоумен Александр Пушной.

Целью шоу является популяризация самых разных изобретений, чтобы в дальнейшем они смогли попасть на массовое производство. Пушной разбирается в мире технологий, он также имеет диплом магистра радиофизики и многие годы вел научно-популярное шоу «Галилео».

«Наша страна богата талантливыми изобретателями, но мало кто знает имена этих людей. Мне приятно стать частью проекта, который поможет им пробиться к зрителю, а в будущем — и к потребителю. <...> Здорово, что народные изобретения снова окажутся в фокусе телевидения», — поделился Александр Пушной.

Программа окажет огромную поддержку начинающим изобретателям. Премьера состоится уже этой осенью. На шоу будут представлены такие устройства, как перерабатывающая мусор в топливо машина, приложение для поддержания стиля и другие.

Телеканал СТС также заключил сделку с «Яндексом» о трансляции различных проектов. Одним из них стал сериал «Пищеблок», начало показа которого назначено на 30 августа.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Александр Пушной станет ведущим шоу об изобретениях на СТС
шоу стс пушной купите это немедленно
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru