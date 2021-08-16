Белый дом подтвердил правильность вывода войск из Афганистана

Вашингтон, 16 августа. Президент США Джо Байден выразил глубокое огорчение из-за событий в Афганистане, но вместе с этим подтвердил уверенность в решении о выводе американских военных из страны.

Такое заявление глава Белого дома сделал в своей речи к гражданам Соединенных Штатов. Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) в последние недели начали стремительное наступление по всей территории страны. Итогом действий бандформирований стала капитуляция Кабула, а спикер политического офиса МТО Мухаммед Наим заявил, что гражданская война завершилась

Американский лидер Джо Байден также заявил, что Белый дом не мог отказаться от вывода военного контингента из Афганистана. По его словам, в противном случае, конфликт развернулся бы с новой силой.

1 Организация запрещена на территории РФ.