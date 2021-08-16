Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 23:47
23:42
Происшествия
Информация о прорыве дамбы под Новороссийском оказалась фейком
23:41
Политика
Глава Белого дома Байден завершил пресс-конференцию по Афганистану
23:41
Судан
Премьер-министр Судана опроверг слухи о заморозке соглашения по российской базе
23:39
Политика
Белый дом подтвердил правильность вывода войск из Афганистана
23:36
Происшествия
Ученые РАН заявили об исчезновении пятна от нефтепродуктов у Новороссийска
23:35
Политика
Вашингтон продолжит защищать права жителей захваченного Кабула
23:34
Политика
Джо Байден описал последствия отказа от вывода войск США из Афганистана
23:31
Общество
Александр Пушной станет ведущим шоу об изобретениях на СТС
23:23
Политика
Американский лидер Джо Байден назвал главную задачу США в Афганистане
23:22
Политика
Соединенные Штаты ожидали стремительного продвижения боевиков в Афганистане
Все новости

Вашингтон продолжит защищать права жителей захваченного Кабула

  /   Обновлено: 16 августа 2021 23:37
Политика
Вашингтон продолжит защищать права жителей захваченного Кабула
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Вашингтон, 16 августа. США продолжат выступать в поддержку жителей Афганистана и защищать их права. Такое заявление сделал американский лидер Джозеф Байден во время обращения согражданам.

Президент США также заявил, что официальный Кабул сдался в борьбе против «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России), который сейчас захватил власть в республике. По словам главы Белого дома, американский военный контингент дал афганским войскам все, кроме воли к победе.

В последние недели конфликт в Афганистане накалился: талибы начали масштабное наступление после вывода военного контингента США. После взятия под контроль всех погранпереходов боевики вошли в президентский дворец.

Президент Афганистана Ашраф Гани после всего случившегося бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса «Талибана» Мухаммед Наим заявил об окончании вооруженного противостояния.

США не могли отказаться от вывода войск из Афганистана, уверен Байден. По его заявлениям, в противном случае развитие событий могло привести к эскалации конфликта на территории республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Вашингтон продолжит защищать права жителей захваченного Кабула
сша кабул афганистан байден талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru