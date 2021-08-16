Вашингтон продолжит защищать права жителей захваченного Кабула

Вашингтон, 16 августа. США продолжат выступать в поддержку жителей Афганистана и защищать их права. Такое заявление сделал американский лидер Джозеф Байден во время обращения согражданам.

Президент США также заявил, что официальный Кабул сдался в борьбе против «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России), который сейчас захватил власть в республике. По словам главы Белого дома, американский военный контингент дал афганским войскам все, кроме воли к победе.

В последние недели конфликт в Афганистане накалился: талибы начали масштабное наступление после вывода военного контингента США. После взятия под контроль всех погранпереходов боевики вошли в президентский дворец.

Президент Афганистана Ашраф Гани после всего случившегося бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса «Талибана» Мухаммед Наим заявил об окончании вооруженного противостояния.

США не могли отказаться от вывода войск из Афганистана, уверен Байден. По его заявлениям, в противном случае развитие событий могло привести к эскалации конфликта на территории республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.