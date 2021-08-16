Джо Байден описал последствия отказа от вывода войск США из Афганистана

Вашингтон, 16 августа. США не могли отказаться от вывода своих войск из Афганистана, заявил американский президент Джо Байден.

Отказ от вывода военных, по мнению Байдена, привел бы к эскалации конфликта на афганской территории. В этом случае пришлось бы задействовать дополнительные силы.

Байден напомнил о решении, принятом прежней администрацией Соединенных Штатов. Дональд Трамп, по его словам, достиг соглашения с талибами о выводе американских войск из Афганистана к 1 мая 2021 года. Глава Белого дома признался, что ему пришлось сделать выбор между эскалацией конфликта и соблюдением соглашения.

Ситуацию в Афганистане ранее обсудили глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Российский министр обозначил позицию Москвы по сложившимся обстоятельствам.