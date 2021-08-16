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Джо Байден описал последствия отказа от вывода войск США из Афганистана
Политика
Джо Байден описал последствия отказа от вывода войск США из Афганистана
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 16 августа. США не могли отказаться от вывода своих войск из Афганистана, заявил американский президент Джо Байден.

Отказ от вывода военных, по мнению Байдена, привел бы к эскалации конфликта на афганской территории. В этом случае пришлось бы задействовать дополнительные силы.

Байден напомнил о решении, принятом прежней администрацией Соединенных Штатов. Дональд Трамп, по его словам, достиг соглашения с талибами о выводе американских войск из Афганистана к 1 мая 2021 года. Глава Белого дома признался, что ему пришлось сделать выбор между эскалацией конфликта и соблюдением соглашения.

Ситуацию в Афганистане ранее обсудили глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Российский министр обозначил позицию Москвы по сложившимся обстоятельствам.

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