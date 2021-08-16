Соединенные Штаты ожидали стремительного продвижения боевиков в Афганистане

Вашингтон, 16 августа. Вашингтон был готов к событиям, которые сейчас развернулись в Афганистане. Об этом заявил президент США Джо Байден в обращении к нации, по поводу захвата боевиками Кабула.

Обстановка в Афганистане накалилась после того, как США решили вывести свой военный контингент из страны. Бандформирования МТО «Талибан»1 (решением Минюста России запрещена на территории РФ), перешли в стремительное наступление на все города и провинции страны.

Боевики захватили столицу страны Кабул и объявили, что взяли под контроль всю территорию Афганистана. На фоне этого, Пентагон намерен отправить дополнительные силы в с государство, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию американцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.