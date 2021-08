Верховный суд Техаса встал на сторону губернатора Эббота и запретил ношение масок

Остин, 16 августа. Верховный суд Техаса встал на сторону губернатора Грега Эббота и запретил ношение масок во всем штате. Ранее округа Сан-Антонио и Даллас блокировали распоряжение и обязали носить защитные средства в школах и других учреждениях.

The Texas Supreme Court sided with Gov. Greg Abbott on Sunday in a ruling that temporarily blocks mask mandates recently issued in San Antonio and Dallas, though local officials said they will continue to enforce at least a portion of the mask mandates. https://t.co/98uemz05uD