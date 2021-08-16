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Верховный суд Техаса встал на сторону губернатора Эббота и запретил ношение масок
США
Верховный суд Техаса встал на сторону губернатора Эббота и запретил ношение масок
gov.texas.gov  /  Office of the Texas Governor

Остин, 16 августа. Верховный суд Техаса встал на сторону губернатора Грега Эббота и запретил ношение масок во всем штате. Ранее округа Сан-Антонио и Даллас блокировали распоряжение и обязали носить защитные средства в школах и других учреждениях.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что обжаловал решения нижестоящих инстанций в Верховном суде Техаса. Он отметил, что это «будет напоминанием» всем местным чиновникам, что распоряжение губернатора остается в силе.

«Мы передали дело о масках в Верховный суд Техаса. Пускай закон решит», — написал он у себя в Twitter.

В июле Эббот издал указ, запрещающий правительственным учреждениям, в том числе школьным округам, требовать ношение масок. Чиновники в Далласе и Бексаре, включая Сан-Антонио, запросили судебные приказы, блокирующие решение губернатора.

Высокая заболеваемость

Округа Техаса выступили против губернатора из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в результате новой волны в августе. Техас находится на втором месте по количеству заражений и умерших в США — 3,3 млн и 53,9 тыс. соответственно. Выше только Калифорния с 4 млн заболевших и 64 тыс. летальных исходов. Еще один штат, в котором также выступили против — это Флорида. Там уже 11-й день подряд фиксируют рекорд по госпитализациям: показатель держится на отметке в 14, 7 тысячи человек.

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сша техас маски
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