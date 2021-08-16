Две крупнейшие повстанческие группировки Эфиопии заключили военный союз

Аддис-Абеба, 16 августа. Правительственные СМИ и первые лица Эфиопии не который год обсуждают возможность стратегического альянса между повстанческими группировками.

11 августа «Народный фронт освобождения Тыграй» (НФОТ) и «Армия освобождения Оромо» (АОО) заключили военный союз. Политический эксперт Рене Лефорт заявил, что цели мятежников начинают проясняться: они намерены разделить штат Амхара на две части, создать буферную зону на Юге, перекрыть транспортные артерии Бахр-Дар и Гондэр.

При этом непонятно, какая роль в сценарии отведена АОО, которая ранее входила в военное крыло «Фронта освобождения Оромо» (ФОО). В последние месяцы подразделение активизировало партизанско-террористические действия и продвинулось к Аддис-Абебе. Вероятно, сепаратисты хотят взять под контроль не только транспортный коридор, пролегающий на севере провинции Шоа, но и столицу государства.

Обе стороны конфликта уверены в победе: 5 августа НФОТ взяли Лалибэлу. В свою очередь официальное правительство полагается на значительные мобилизационные ресурсы и этническое ополчение. В этом смысле возможности НФОТ сильно ограничены, поскольку призыв десятков тысяч молодых мужчин лишает поля рабочих рук в самый разгар сельскохозяйственного сезона.

Повстанцы препятствуют перегруппировке правительственных сил. Будучи неспособными захватить Аддис-Абебу, сепаратисты стремятся перерезать жизненно важную дорогу на Джибути. Тем не менее, действуя на «чужой» территории, в указанных выше штатах, они несут потери, целые подразделения гибнут в засадах и попадают в плен.

Неизвестно, насколько прочен союз между НФОТ и АОО. Первые предпримут попытки заключить альянсы с другими оппозиционными силами, а также с антиамхарскими формированиями народов агау, которые с 2018 года активно добиваются получения автономии в регионе. Вовлечение Судана, предположительно, поддерживающего «Народно-освободительное движение гумуз», чьи отряды нередко действовали с территории страны, проходили подготовку и получали финансирование, отнюдь не придаст этому альянсу внутренней легитимности.